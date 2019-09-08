Бывший президент «Локомотива» считает, что Медведева не входит в топ-5 сильнейших фигуристок мира

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не входит в топ-5 сильнейших фигуристок мира. Он назвал Алину Загитову, Александру Трусову, Алену Косторную, Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву самыми сильными.

— Чтобы вы не думали о женском фигурном катании — там сейчас творится история, творятся чудеса! Прямо сейчас 4А — Загитова, Трусова, Косторная, Шербакова — и примкнувшая к ним огненнаяТуктамышева сильнее всех в мире и даже сильнее нашей мужской сборной. Это новая реальность! — написал Геркус в своем Twitter.

Ранее спортсменки представили программы на новый сезон на контрольных прокатах сборной России в Москве.