Жулин считает, что после Трусовой в Европу будут приглашать других русских спортсменов на выступления

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от предстоящих мастер-классов Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Приглашение Трусовой на мастер-классы в Швецию вселяет надежду, что скоро все наладится, — цитирует «РБ Спорт» Жулина. — Всего на 0,5 процента, но вселяет. В любом случае это хороший знак, что наша замечательная фигуристка поедет в Европу показывать свои грандиозные умения. Сейчас позвали Трусову, потом позовут других наших великих спортсменок или спортсменов».

18-летняя спортсменка примет участие в мероприятиях, которые состоятся 27 и 28 августа на арене Husby Hall. Помимо мастер-классов, планируется выступление фигуристки.

На Олимпиаде в Пекине Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Российская фигуристка стала первой в мире спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Чемпионкой Олимпиады стала Анна Щербакова, набрав 255,95 балла.