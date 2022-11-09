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Сегодня, 16:00

Будущее Валиевой и почему в Россию не приехала дочь Тутберидзе? Live с Андреем Журанковым — в 19.00

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В среду, 9 ноября на YouTube-канале «Кваксель» мы проведем прямой эфир с известным телекомментатором Андреем Журанковым. Начало — в 19.00 мск. Присоединяйтесь, пишите свои вопросы и реплики в чат и подписывайтесь на канал!

С Андреем обсудим последние события на «Гран-при России» и судейство, неприезд Дианы Дэвис и Глеба Смолкина и будущее Камилы Валиевой, а также любые темы, которые вы предложите в комментариях и чате. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич.

Подключайтесь!

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