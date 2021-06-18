Буцаева хочет вернуть Константинову на прежний уровень

Тренер Виктория Буцаева объяснила, зачем взяла в свою группу фигуристку Станиславу Константинову. Она отметила, что спортсменка будет хорошим примером для молодых учениц из ее группы.

— Это некий эксперимент. Посмотрим. Так сложилось, у нас действительно в старшей группе не так много девочек, в младших — много, и для тех, кто занимается, Стася будет хорошим примером. Константинова — спортсменка достаточно известная, красиво катается, умеет преподнести программу, молодые за ней будут тянуться...

Стася пришла в конце января, до этого месяц каталась в шоу. По тренировкам вопросов к ней нет. А что касается соревнований, тут сложнее. Я разговаривала с Валентиной Михайловной Чеботаревой, Александром Волковым, они говорят — проблемы есть. Надеемся, что-то изменится. В конце сезона со Стасей мы съездили на соревнования в Питер, где она собралась в произвольной программе, но неудачно откатала короткую. Понятно, это были не самого высокого уровня соревнования, но нам нужно было понять, от чего отталкиваться, как дальше строить работу.

Пока сложно делать прогнозы, но мне хотелось, чтобы спортсменка вернулась на свой уровень, какой был у нее в лучшие годы. Мы не говорим о четверных, тройных акселях, я реально оцениваю ситуацию. Чистая короткая программа, чистая произвольная с двумя каскадами из тройных. Это она может, она это делала, — приводит ФФККР слова Буцаевой.

20-летняя спортсменка тренировалась у Александра Волкова с весны до конца 2020 года, но затем перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой.