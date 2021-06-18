Фигуристка Тютюнина сообщила, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
11:27
Российская фигуристка Софья Тютюнина в своем Instagram сообщила, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.
«Я даже не знаю, как это комментировать. Стобалльница, получается», — написала фигуристка.
17-летняя Тютюнина вместе со своим партнером Александром Шустицким являются серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2020 года.
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