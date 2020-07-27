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Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Линдфорс завершила карьеру

27 июля 2020, 23:37

Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 финская фигуристка Вивека Линдфорс сообщила о завершении спортивной карьеры. 21-летняя спортсменка закончила с профессиональным спортом из-за проблем со спиной и решила сосредоточиться на учебе.

Напомним, что чемпионат Европы в Минске выиграла россиянка Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала серебрянным призером.

Tb?? ( ?: @ajtlpictures )

Публикация от Viveca Lindfors (@vivecalindfors)

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