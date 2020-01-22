Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал о четверном прыжке Евгении Медведевой, ее форс-мажоре в Красноярске, Елизавете Туктамышевой и Юдзуру Ханю.

— А как вам четверной тулуп от Туктамышевой, пусть и завершившийся падением?

— Я видел несколько приземлений этого прыжка еще на тренировках. И я должен признать, что своими успехами в освоении сложных прыжков она словно дарит надежду всем взрослым фигуристкам. Я не знаю точно сколько Туктамышевой лет, но я знаю, что Елизавета выступает уже очень давно и она взяла и выучила четверной прыжок. Вы знаете, я помню как 10 лет назад я приезжал сюда в Грац на этап юниорской серии Гран-при с моей американской ученицей Кристиной Гао, которую тогда обыграла Аделина Сотникова. Это ведь было так давно, а Туктамышева то продолжает выступать! Она красивая фигуристка, настоящая женщина, но с великолепной техникой, благодаря которой она конкурентоспособна до сих пор. Когда я увидел, что она пробует сделать четверной тулуп и тройной аксель в произвольной, подумал: «Вау, это просто невероятно». (Екатерина Беспалова)

Брайан Орсер: «Если бы не проблема с ботинками, Медведева легко бы попала на чемпионат Европы»