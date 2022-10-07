Бойкова и Козловский подвели итоги своей короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о своей короткой программе, которую представили на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

— Как вам выступать в такое позднее время?

Козловский: Я вообще люблю.

Бойкова: А я не люблю. Но круто, что пришло очень много народу.

— Как вам дебют короткой программы?

Бойкова: Немного тяжеловато. Наверное, хотелось бы побольше легкости в нашем катании. Сегодня, лично я могу сказать про себя, что была больше концентрирована именно на выполнении технической части. Так как это все-таки первый наш старт. И его надо катать чисто, чтобы от него потом уже дальше отталкиваться. И уверенность накапливалась.

— Как вы считаете, на сколько процентов вы сегодня откатались?

Козловский: Для нас, так как это будет первый прокат, неблагодарное дело для самих себя давать какое-то процентное соотношение. Мы сделали максимум для того, чтобы выступить здесь на качественном уровне. И как мне кажется, нам это сегодня удалось.

Бойкова: Когда ты катаешь программы на тренировках, это совсем не то. Например, в пятницу мы также также катали короткую программу. И чисто по ощущениям, даже по усталости, это совсем не то. В три раза больше выкладываешься. У тебя по-другому даже элементы получаются. Все из-за того, что приходит очень много народу. Они поддерживают, дают тебе свою энергетику, и ты стараешься выкладываться по максимуму.

— Контрольные прокаты смотрели?

Козловский: Конечно. Не все, так как это невозможно. Нужно выделять какие-то отдельные, большие промежутки времени. У нас, к сожалению, столько времени нет, поскольку мы учимся, занимаемся помимо этого другими вещами. Но мы, разумеется, смотрели сильнейших представителей нашей сборной, нам с ними соревноваться. И вообще могу сказать, что, конечно, ребята выступают на высочайшем уровне.