Чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский поделились эмоциями после короткой программы на «Гран-при» России. Дуэт пока идет вторым, чуть больше балла проигрывая сокомандникам Анастасии Мишиной/Александру Галлямову.

— Почему случилась ошибка на выбросе?

Козловский: Мы в первую очередь рады вновь погрузиться в атмосферу «Гран-при», потому что эти соревнования имеют особую ауру, обстановку, всегда приятно выступать. Особенно рады, что несмотря на сложности и ограничения все равно находится возможность пускать зрителей, мы чувствовали их поддержку.

Ошибку будем анализировать чуть позже, сейчас главное сконцентрироваться на произвольной программе, а в данную секунду этому не будем принимать особого значения.

— Успели восстановиться после старта в Казани?

Бойкова: Мы должны всегда уметь подстраиваться под ситуацию вне зависимости оттого, как близко или далеко соревнования, просто старались поддерживать форму. (Анастасия Плетнева)