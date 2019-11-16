Бойкова и Козловский будут закрывать показательные выступления на этапе «Гран-при» в Москве. Медведева и Трусова выступят перед ними

Победители московского этапа серии «Гран-при» в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут закрывать программу показательных выступлений на турнире. Прямо перед ними выступит победительница женского турнира Александра Трусова. Евгения Медведева, занявшая второе место среди женщин-одиночниц, выступит последней из серебряных призеров во втором отделении.

Начало гала-выступлений — 17 ноября в 15.00 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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