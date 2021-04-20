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Налоговая инспекция заблокировала счета компании Татьяны Навки

16:09
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала два счета компании Татьяны Навки, которая занимается организацией ледовых шоу.

ФНС заблокировала два счета компании «Н-Айс» в банке ВТБ 29 марта и 14 апреля. Причина блокировки стало «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока».

Компания была создана 10 ноября 2020 года. Татьяна Навка выступает ее единственным владельцем и генеральным директором.

Навка заявляла, что компания будет заниматься прокатом ее ледовых шоу. Основным направлением работы в документах указана «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика». Фирма может заниматься разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий и спортивной деятельностью.

 

Дополнительная информация:

https://openmedia.io/news/n2/nalogoviki-zablokirovali-scheta-kompanii-tatyany-navki-suprugi-press-sekretarya-prezidenta/

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