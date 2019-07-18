Боброва поздравила Соловьева с днем рождения

Олимпийская чемпионка командного турнира командного турнира в Сочи-2014 Екатерина Боброва в своем Instagram поздравила своего партнера Дмитрия Соловьева с днем рождения.
Танцевальная пара Боброва/Соловьев также являются серебряными призерами командного турнира Пхенчхана-2018, семикратными чемпионами страны и чемпионами Европы (2013).
– У этого парня сегодня день рождения! Знаем мы друг друга уже почти 25 лет. Катаемся вместе 19 лет. А сегодня ему исполняется... ну не будем сегодня больше о цифрах. С Юбилеем тебя, Димка! И по сегодняшней традиции – здоровья тебе, – написала Боброва.
У этого парня сегодня день рождения! ☝️ Знаем мы друг друга уже почти 25 лет. Катаемся вместе 19 лет. А сегодня ему исполняется... ну не будем сегодня больше о цифрах 🤗 С Юбилеем тебя, Димка @dmitry_solovyev ! И по сегодняшней традиции – Здоровья тебе 😂👌 #деньрождения #партнер #БоброваСоловьев #BobrovaSoloviev #поздравляю