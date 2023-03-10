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Сегодня, 13:05

Бетина Попова считает хорошей практикой судейство шоу-программ по фигурному катанию деятелями культуры

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Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала присутствие различных представителей искусства среди судей шоу-программ по фигурному катанию.

«Я думаю, это хорошая и интересная практика. Считаю, что спортсменам будет интересно и даже полезно узнать мнение извне фигурного катания. Да и тем более, это соревнование больше и направлено на поиски нового и креативного», — приводит слова Поповой ТАСС.

Турнир шоу-программ по фигурному катанию состоится 18 марта в Москве. Его организаторы объявили, что в состав жюри будут включены известные деятели культуры.

Источник: https://tass.ru/sport/17234263
Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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