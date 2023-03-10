Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:14

Тарасова не видит ничего страшного в возможном переходе Усачевой в танцы на льду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе серебряного призера чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании Дарьи Усачевой в парное катание.

«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного! Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении. Надо рассмотреть все ее возможности. Мы не знаем, к какому тренеру она перейдет, и к тому же еще партнер не подобран», — приводит слова Тарасовой Sport24.

10 марта РИА «Новости Спорт» сообщили, что 16-летняя фигуристка может перейти в танцы на льду.

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-10-tarasova-o-vozmozhnom-perekhode-usachevoy-v-tantsy-na-ldu-v-etom-net-nichego-strashnogo
Фигурное катание
Дарья Усачева
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетина Попова считает хорошей практикой судейство шоу-программ по фигурному катанию деятелями культуры

РЕН ТВ: Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ
Новости
RSS RSS
Все новости