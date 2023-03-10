Тарасова не видит ничего страшного в возможном переходе Усачевой в танцы на льду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе серебряного призера чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании Дарьи Усачевой в парное катание.

«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного! Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении. Надо рассмотреть все ее возможности. Мы не знаем, к какому тренеру она перейдет, и к тому же еще партнер не подобран», — приводит слова Тарасовой Sport24.

10 марта РИА «Новости Спорт» сообщили, что 16-летняя фигуристка может перейти в танцы на льду.

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.