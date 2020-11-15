Бестемьянова уверена: отсутствие Медведевой не повлияет на борьбу за медали «Гран-при» в Москве

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» прокомментировала снятие Евгении Медведевой с московского этапа «Гран-при России».

— Снятие Евгении Медведевой с этапа «Гран-при» сильно изменит турнирные расклады?

— Я так не думаю.

— Получается, в своей текущей форме она все равно была бы неконкурентоспособна?

— А мы ведь не видели до сих пор, в какой она форме, чтобы так судить. У Жени была травма, она выходила всего лишь один раз на контрольные прокаты. Тогда было очевидно, что выступать ей мешает травма спины. Поэтому что-то сказать конкретное сложно, ничего не известно. Разве что программы мне понравились — симпатичные. Ее болельщикам, всем, кто за Женю переживает, остается только надеяться и ждать. (Сергей Иванов)

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября.

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