«Снятие Медведевой с Гран-при в Москве не повлияет на турнирные расклады». Мнение Бестемьяновой

Олимпийская чемпионка — о плохой статистике Косторной и бесполезности требований к Трусовой прыгнуть риттбергер как можно раньше.

Совсем недавно завершился, возможно, самый интригующий и представительный этап Кубка России из тех, что уже прошли, — казанский. На нем главными действующими лицами стали спортсменки из академии «Ангелы Плющенко» Алена Косторная и Александра Трусова. Их очное противостояние на фоне слухов о непростых личных отношениях много обсуждалось в мире фигурного катания. В Татарстане победила Трусова: без тройного акселя Косторная не смогла всерьез конкурировать с четверными Александры. Но возможность взять реванш у Алены будет уже на следующей неделе на московском этапе Гран-при. Итоги прошедшего этапа Кубка страны и ожидания перед российским этапом серии Гран-при «СЭ» обсудил с олимпийской чемпионкой Натальей Бестемьяновой.

— Этап Кубка России стал, пожалуй, самым интересным из тех, которые мы видели. Какие у вас он вызвал эмоции?

— Мы увидели настоящее состязание, потрясающую борьбу. Действительно, соревнования получились очень любопытными.

— Кто вас прежде всего удивил?

— Конечно же, Трусова. Она сделала три четверных, пробовала четвертый. Последний четверной был практически во второй половине программы, еще и в каскаде. И это были разные квады: и сальхов, и лутц, и тулуп. Это действительно уникальный был прокат, один из лучших в карьере.

— Сальхов пока что Александре дается сложнее других четверных, если судить по попыткам исполнения этого прыжка на соревнованиях. С чем это связано?

— Не совсем понимаю, с чего вы это взяли. Забудьте. У Саши сальхов классический, я бы даже сказала — эталонный. По нему надо учебники писать. Технических ошибок у Трусовой на сальхове точно нет, а с чем связаны ошибки, лучше спросить у самой Саши.

— Гонка Трусовой за четверными не скажется на физической выносливости спортсменки? Она ставит перед собой задачу делать пять квадов, но не совсем понятно, насколько это реально.

— Вполне реально. Для нее — точно реально. Для кого-то другого, думаю, что нет, но вот Саша справится. Это уникальная девочка. И она ставит перед собой конкретную цель и планомерно работает над ее выполнением.

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«Косторная выступала без тройного акселя? Что тут такого?»

— Алена Косторная в Казани показала противоречивые прокаты: катание было неплохим, но свой коронный элемент — тройной аксель — фигуристка так и не вернула. Сможет ли она претендовать на высокие места без него?

— А что тут такого, что девочка выступала без тройного акселя? Косторная постепенно набирает форму, она совсем недавно перешла к новому тренеру. Для того чтобы возобновить тройной аксель, нужно время. И она определенно заслуживает, чтобы мы все подождали того момента, когда она наберет прежнюю форму. Имеет право. В остальном она в неплохом состоянии, у нее хорошие программы. Высокие прыжки, они стали даже еще выше, чем были ранее. Так что давайте дадим чемпионке Европы немного времени, чтобы она пришла в себя. Учитывая сложности, с которыми она столкнулась в Казани, Алена показала добротные прокаты.

— В короткой программе Косторная выдала очень высокий двойной аксель. Это значит, что у нее будет шанс вернуть тройной прыжок?

— Потенциал точно есть, аксель у Алены очень хороший, пролетный. Уверенный. Так что все хорошо, просто нужно подождать.

— Тренерский штаб поступил верно, что не позволил Косторной рисковать и прыгать тройной аксель в Казани, несмотря на желание спортсменки?

— А у нее разве есть какое-то стабильное исполнение этого прыжка?

— По ее словам, из десяти попыток удаются два-три прыжка.

— Так это же плохая статистика. Значит, тренерский штаб поступил абсолютно верно. К тому же ничего кардинально важного на турнире в Казани для Алены не решалось.

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«Гран-при России — просто обычные соревнования»

— Следующим большим турниром для наших фигуристок станет этап Гран-при России, в котором примут участие практически все лидеры сборной. Какие у вас ожидания перед стартом соревнований?

— Я просто в ожидании прокатов всех девочек. Мне интересны практически все участники Гран-при, и я хочу увидеть в Москве хорошее, уверенное катание от души. Это все еще никакой не отбор — каждая из них имеет право ошибаться. Поэтому пусть катаются себе в удовольствие, рискуют, а Бог им помогает. Ну и мы своей поддержкой в том числе.

— То есть задача на Гран-при будет не спортивная, а полутренировочная — набрать соревновательную форму, испытать в боевых условиях новые элементы?

— Соревнования никогда не могут быть тренировочными. Все равно есть спортивный накал, борьба за призовое место. А значит, и затраты нервной энергии. Просто одно дело — выступать на отборе перед важными стартами или бороться за выход в финал, набор очков. Сейчас этап Гран-при не дает никаких отборочных очков, и он потерял в этом плане свой прежний смысл. Раньше два этапа Гран-при были отбором к финалу, а сейчас и самого финала больше нет. Так что это просто обычные соревнования. Где перед девочками будет стоять задача показать свою форму на данный момент.

— Московский этап Гран-при видится лучшей возможностью для Трусовой впервые исполнить четверной риттбергер на соревнованиях. Ей будет принципиально важно заходить на новый прыжок именно на Гран-при, чтобы элемент зачли в Международном союзе конькобежцев (ИСУ)?

— Нет, это ничего не прибавит и не убавит. Мы знаем, что Трусова владеет этим элементом, видели хорошее исполнение в интернете. Делать на соревнованиях или нет — уже десятое дело. Решать тренеры будут со спортсменкой уже непосредственно на соревнованиях, исходя из физического состояния, процента успешных попыток прыжка на тренировках, конкурентной необходимости и задач. Факторов много — другое дело, что доказывать кому-то что-то Трусовой точно не нужно. Как и лезть к ней с требованиями прыгнуть риттбергер как можно раньше.

— То есть торопиться, чтобы обогнать кореянку Юн Ю, не стоит?

— В любом случае спортсменка и ее тренерский штаб лучше знают, и любое их решение будет правильным, обоснованным. Потому что они его принимают исходя из тренировок, на которых мы с вами не присутствуем.

Трусова уже прыгнула четверной риттбергер — мы видели. О какой гонке дальше мы говорим, где будет конкуренткой для нее кореянка? До сих пор неясно, будет ли вообще чемпионат мира. Так что давайте успокоимся, не будем торопиться сами и торопить девочек. Спокойно готовиться и жить сегодняшним днем. «Будет день — будет пища», — как говорил мой отец.

— Снятие Евгении Медведевой с этапа Гран-при сильно изменит турнирные расклады?

— Я так не думаю.

— Получается, в своей текущей форме она все равно была бы неконкурентоспособна?

— А мы ведь не видели до сих пор, в какой она форме, чтобы так судить. У Жени была травма, она выходила всего лишь один раз на контрольные прокаты. Тогда было очевидно, что выступать ей мешает травма спины. Поэтому что-то сказать конкретное сложно, ничего не известно. Разве что программы мне понравились — симпатичные. Ее болельщикам, всем, кто за Женю переживает, остается только надеяться и ждать.

Сергей Иванов