Бестемьянова: «Туктамышева — герой. Она еще даст всем прикурить»
Олимпийская чемпионка в паре Наталья Бестемьянова оценила для «СЭ» выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.
— Расстроилась, что Туктамышева не откаталась так, как она могла, — заявила Бестемьянова «СЭ». — Но она болела, она была не в форме. Вместо того, чтобы сняться, как это сделала Косторная, она выступала. Туктамышева — герой. Войдет в форму и еще даст всем прикурить. (Константин Колмаков)
Напомним, что Туктамышева, которая является чемпионкой мира 2015 года, в декабре перенесла коронавирус. На завершившемся 26 декабря первенстве страны в Челябинске она показала седьмой результат.
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