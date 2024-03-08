Бестемьянова назвала четверной аксель Дикиджи большим сюрпризом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила четверной аксель фигуриста Владислава Дикиджи.
«Это большой сюрприз, радость для всех нас, я поздравляю с этим его и тренера Олега Татаурова, это потрясающе», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
7 марта в сети появилось видео, как 19-летний спортсмен исполняет четверной аксель на тренировке.
В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл золото на двух этапах «Гран-при России» и серебро на чемпионате России.
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