Бестемьянова назвала четверной аксель Дикиджи большим сюрпризом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила четверной аксель фигуриста Владислава Дикиджи.

«Это большой сюрприз, радость для всех нас, я поздравляю с этим его и тренера Олега Татаурова, это потрясающе», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

7 марта в сети появилось видео, как 19-летний спортсмен исполняет четверной аксель на тренировке.

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл золото на двух этапах «Гран-при России» и серебро на чемпионате России.