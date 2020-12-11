Бестемьянова считает логичным, что не только ученицы Тутберидзе делают четверные прыжки

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» новость о том, что 13-летняя Софья Самоделкина прыгнула на тренировке четверной риттбергер и четверной сальхов. Видео с прыжками опубликовал тренер Самоделкиной Сергей Давыдов.

«Трусова же в этом возрасте прыгала несколько четверных, она и была первая в такой ситуации. Стоит ли поскорее вставлять эти элементы в программу Сони? Это решит тренер и спортсменка по готовности. Если она будет готова, и они будут понимать, что это надежно, они поставят», — сказала Бестемьянова.

По мнению олимпийской чемпионки, тот факт, что Самоделкина совершает трудные прыжки, не являясь ученицей Этери Тутберидзе, не является удивительным.

«В ЦСКА совсем недавно была воспитана олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, которая как раз выиграла у Юлии Липницкой в Сочи. Мне кажется, это нормальное соперничество школ», — добавила Бестемьянова.

Ранее Самоделкина стала победителем этапа Кубка России в Москве с результатом в 237,28 балла.

(Екатерина Звенигородская)