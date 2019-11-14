Белл не пугают россиянки с четверными прыжками. И вот почему
20:26
Американская фигуристка Мэрайя Белл отметила, что российские фигуристки с четверными прыжками не способны повлиять на ее прокаты.
— Независимо от того, с кем я соревнуюсь, я делаю одну и ту же программу, — цитирует портал usfigureskatingfanzone Белл. — Да, появились эти невероятные молодые русские девушки, которые делают четверные, но это не способно изменить то, что я делаю в своей программе. Моя задача всегда одна и та же. Я волнуюсь перед соревнованиями, потому что я знаю, что готова и могу выступать с хорошими результатами.
Белл выступит на этапе «Гран-при» в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября в «Мегаспорте». Начало женской короткой программы — 15 ноября в 18.25 по московскому времени.
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