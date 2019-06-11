14:18 | Фигурное катание

Авербух высказал свое отношение к работе Тутберидзе

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Известный хореограф Илья Авербух объяснил, почему не следует критиковать работу тренера Этери Тутберидзе. По его словам, ее методы приносят огромные результаты. 

- Сейчас мы получаем огромные дивиденды от того, что выдающийся тренер Этери Тутберидзе создала уникальную группу девчонок, которые прославляют Россию, - цитирует Авербуха Metro. - Не стоит ругать курицу, которая несет золотые яйца. Думаю, сейчас нам надо радоваться результатам, а умным мужам в международном сообществе думать, как выровнять ситуацию.

Дополнительная информация

https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/ilya-averbuh-raskryl-tayny-karmen-v-peterburge-1554041/

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