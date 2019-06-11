Авербух высказал свое отношение к работе Тутберидзе

Известный хореограф Илья Авербух объяснил, почему не следует критиковать работу тренера Этери Тутберидзе. По его словам, ее методы приносят огромные результаты.

- Сейчас мы получаем огромные дивиденды от того, что выдающийся тренер Этери Тутберидзе создала уникальную группу девчонок, которые прославляют Россию, - цитирует Авербуха Metro. - Не стоит ругать курицу, которая несет золотые яйца. Думаю, сейчас нам надо радоваться результатам, а умным мужам в международном сообществе думать, как выровнять ситуацию.