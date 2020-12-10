Авербух прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию

Призер Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух прокомментировал «СЭ» отмену чемпионата Европы и финала «Гран-при» по фигурному катанию.

— Очевидна отмена финала «Гран-при», потому что не понятно было, что происходит с этапами. Очень жаль, что отменили чемпионат Европы. Это традиционно российский турнир, мы выигрываем на нем много медалей, для многих это возможность себя заявить. Верим и надеемся, чтобы прошел чемпионат мира, — сказал Авербух «СЭ». — Я думаю, будет принято решение об еще одном соревновании, может это немного преуменьшает сейчас значение чемпионата России, но накануне мирового первенства снова будет определяться сборная команда.

Чемпионат России — это главный турнир сезона, он в любом случае важен, и титул чемпиона России тоже очень важен. Но, конечно, надо дождаться решения федерации. Какие будут критерии, будет ли определяться сборная, куда она будет определяться? Но очень жаль, что уже второй сезон получается очень сложный для фигуристов. Хочется всем ребятам пожелать терпения. Я не представляю, если бы такая беда была, когда я сам катался. Поэтому в общем это все очень плохо.

Чемпионат Европы должен был пройти 25-31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Финал «Гран-при» в Пекине (Китай), который ранее перенесли с 10-13 декабря, был окончательно отменен.

(Анастасия Пастернак)