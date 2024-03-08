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Фигурное катание

8 марта, 15:42

Агутин: «Футбол круче фигурного катания. Фигуристок сложно запомнить, они быстро меняются»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Леонид Агутин.
Фото Global Look Press

Известный певец, заслуженный артист России Леонид Агутин в разговоре с «СЭ» высказался о фигурном катании.

— За фигурным катанием вообще следите или футбол все же в приоритете?

Некоторые фамилии из фигурного катания знаю. Футбол, конечно, круче. Но для меня любой великий спортсмен — это небожитель. Я сам много занимаюсь спортом, но никогда бы не стал великим спортсменом, потому что мне не хватило бы здоровья.

У вас вроде как в другом неплохо получается.

Да, слава богу. Но я в детстве занимался борьбой, потом понял, что еще чуть-чуть — и все, я сломаюсь. Для меня спортсмены — невероятные люди. Я очень горжусь, боготворю всех, с кем знаком. Когда я был маленьким, Наталья Линичук для меня была самой прекрасной женщиной на Земле.

Я был совсем шкет, а у меня тогда уже мурашки бегали, настолько обалдел от ее катания. Потом я всегда говорил про Навку — что она мне напоминает Линичук. Что она может так пластично, женственно, великолепно, легко справляться с любыми физическими упражнениями на льду. Как она это делает, не понимаю. Прекрасно, красиво.

— Из нынешних кто-нибудь напоминает?

— Сейчас я прям запутываюсь уже, сложно запомнить. Быстро они меняются. Для меня как-то быстровато. Не могу сказать, что слежу настолько пристально.

Фигурное катание
Футбол
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