Агутин: «Футбол круче фигурного катания. Фигуристок сложно запомнить, они быстро меняются»

Известный певец, заслуженный артист России Леонид Агутин в разговоре с «СЭ» высказался о фигурном катании.

— За фигурным катанием вообще следите или футбол все же в приоритете?

— Некоторые фамилии из фигурного катания знаю. Футбол, конечно, круче. Но для меня любой великий спортсмен — это небожитель. Я сам много занимаюсь спортом, но никогда бы не стал великим спортсменом, потому что мне не хватило бы здоровья.

— У вас вроде как в другом неплохо получается.

— Да, слава богу. Но я в детстве занимался борьбой, потом понял, что еще чуть-чуть — и все, я сломаюсь. Для меня спортсмены — невероятные люди. Я очень горжусь, боготворю всех, с кем знаком. Когда я был маленьким, Наталья Линичук для меня была самой прекрасной женщиной на Земле.

Я был совсем шкет, а у меня тогда уже мурашки бегали, настолько обалдел от ее катания. Потом я всегда говорил про Навку — что она мне напоминает Линичук. Что она может так пластично, женственно, великолепно, легко справляться с любыми физическими упражнениями на льду. Как она это делает, не понимаю. Прекрасно, красиво.

— Из нынешних кто-нибудь напоминает?

— Сейчас я прям запутываюсь уже, сложно запомнить. Быстро они меняются. Для меня как-то быстровато. Не могу сказать, что слежу настолько пристально.