Авербух о популярности Медведевой и Милохина: «Две большие личности, которых с любовью принял зритель»

Российский продюсер и хореограф Ильи Авербух в интервью «СЭ» прокомментировал попадание двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина с «Ледникового периода» в обзор событий года от Google.

«Этот факт говорит о том, что ребята понравились зрителям, что они интересны большому количеству людей. Даня и Женя — две большие личности с огромным количеством поклонников. Их любят и ждут, и они здорово включились в наш проект. Расширяется аудитория, приходит новый зритель. И старожилы проекта также с любовью приняли новую молодую пару.

В этом сезоне наш проект действительно показывает хорошие рейтинги, возьмем хотя бы просмотры на YouTube, один номер Медведевой и Милохина может собрать 2,5 миллиона просмотров. А ведь это просто танец из проекта, их номера очень популярны. Как, впрочем, и остальных участников, у большинства пар видео собирают через две недели по полмиллиона просмотров. Такая зрительская активность говорит сама за себя", — сказал Авербух.

Отметим, что кроме Медведева и Милохина из спортсменов IT-гигант отметил серебряного призера Олимпийских игр в Токио Дину Аверину, сборную России по футболу и главного тренера сборной Валерия Карпина, олимпийскую чемпионку в прыжках в высоту Игр в Токио 2020 Марию Ласицкене и теннисиста Даниила Медведева после победы на турнире «Большого шлема» в США.