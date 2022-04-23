Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказался о возможности исполнения пятерного прыжка.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова заявила, что хочет прыгнуть прыжок в пять оборотов.

«Давайте поэтапно: допустим, Трусова хочет прыгнуть пятерной. Сразу возникает вопрос: зачем? Жаждет стать первой, кому он покорится? Это достаточный аргумент, — приводит слова Арутюняна RT. — Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — все-таки время нахождения спортсмена в воздухе четко ограничено и количество оборотов может определять только скорость вращения.

Из-за скорости вращения на приземлении, если не дай бог человек прилетит «в четвертак», как мы говорим, то есть недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны. Разучивать такой прыжок, безусловно, можно. Но и это может оказаться непростым процессом. Для того чтобы работать на удочке, требуются определенные качества».

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.