Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказал свое мнение о развитии современного женского фигурного катания.

— Очень многие фигуристы остались вне сборной, и уже объявляют о перерыве до следующего сезона. Вам не кажется, что нужен еще какой-то турнир во второй части, чтобы не пропадали люди с радаров?

— Можно сделать такой турнир, но ведь всегда было. Те, кто не попал — у них больше времени на подготовку следующих программ, обкатку, участие в шоу. На самом деле, есть же международные турниры, в последнее время в Японии много коммерческих стартов. Но туда обычно зовут лидеров. Но Лизу, конечно, на такой турнир бы позвали, других вот вряд ли.

— Разрыв между школой Тутберидзе и другими огромен. Это не бьет по интриге, не станет ли нам с вами скучно? Ведь на чемпионате Европы тоже все очевидно.

— Слушайте, вот год назад мы с вами смотрели на Загитову, а сейчас ее уже нет. Это скучно что ли?

— Ни разу.

— Вот именно. А до этого Евгения Медведева была двукратной чемпионкой мира, и казалось, что никто не может к ней приблизиться. А потом появилась Загитова. Женское катание — самый динамичный вид фигурного катания в отличие от танцев, пар и даже мужчин. Вот в танцах да, может быть скучно. А здесь смена поколений каждые полтора года! (Дмитрий Кузнецов)

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