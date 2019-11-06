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Артур Дмитриев может пропустить сезон

13:53
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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал состояние здоровья своего сына фигуриста Артура Дмитриева. Он отметил, что спортсмен испытывает проблемы с восстановлением после различных травм и может не выйти на соревнования в текущем сезоне.

— Артур очень медленно восстанавливается, я его не тороплю, потому что его здоровье дороже, — приводит «РИА Новости» слова Дмитриева. — Очень аккуратно с ним работаю, он уже начал катать макеты программ, отдельно тренируем тройные и четверные прыжки, но говорить о какой-то внятной форме и соревнованиях пока рано. Есть вероятность, что он вообще пропустит сезон, загадывать тяжело.

У него была операция на носу, но сейчас нос его не беспокоит, сейчас он сталкивается с рядом маленьких травм — то колено заболело, то стопа, то две пары ботинок меняли и обе пары ломались. Очень тяжелый вход в сезон, который мы не форсируем

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191007/1559503250.html

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