Артур Далолоян: "Хочется, чтобы спортивная гимнастика привлекала зрителей, как фигурное катание"

Российский гимнаст Артур Далалоян после трансляции юниорских контрольных прокатов фигуристов-одиночников выразил пожелание, чтобы спортивная гимнастика также привлекала к себе внимание зрителей.

- Как я был рад вчера за наше фигурное катание, когда в новостях на Первом канале увидел трансляцию контрольных прокатов юниоров, - написал Далоян в Instagram. - Вот это, думаю, успех организации, как же этот вид спорта стал популярен в России! Ну искренне рад! И, конечно, хочется стремиться к такому же успеху, хочется так же привлекать внимание россиян болеть за нас!

Самая большая трудность,это конечно же количество соревнований высокого уровня в году. По сравнению даже с фигурным катанием у нас нет такого количества "Гран-при" всяческих, которые позволяют спортсменам быть круглый год в форме, на слуху. Которые бы постоянно транслировали бы и привлекали внимание людей и болельщиков. В общем, нам есть к чему стремиться.

Далалоян - двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы в различных дисциплинах спортивной гимнастики.

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