Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что российская фигуристка Алена Косторная является артисткой на льду. 16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции и набрала 76,55 балла за свой прокат.

— Браво, когда все хорошо, то все хорошо, — сказал Ягудин в эфире трансляции Первого канала. — Полная вовлеченность, когда что-то происходит на льду. Не знаю, как она это делает. Тройной аксель, маленькая помарочка на выезде... Тройной лутц... Реально круто! Артистка на льду! К сожалению, мне показалось на повторах, что она чуть-чуть не докрутила. Честь и хвала Даниилу Глейхенгаузу (хореографу группы Этери Тутберидзе — Прим. «СЭ»).