Резцова — об опросе ВЦИОМа о спортсмене года: «Мне на месте Большунова было бы обидно»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии «СЭ» отреагировала на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года по данным ВЦИОМа.

«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а Камила Валиева выступила удачно впервые. Поэтому, выбрали ее. Но это все писано вилами по воде. Я не уверена, что это честный выбор. Здесь немного есть темнота. Саша Большунов — мировой лидер. Мне на его месте было бы обидно. Он собрал для нас почти всю копилку золотых медалей, — сказала Резцова «СЭ».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7 процентов респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5 процентов), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4 процента).