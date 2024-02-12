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12 февраля, 19:05

Авербух: «С удовольствием увижу Валиеву в своих ледовых шоу»

Авербух рассказал, приглашал ли Валиеву выступать в своем ледовом шоу
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион мира и известный режиссер шоу Илья Авербух в комментарии для «СЭ» рассказал, приглашал ли Камилу Валиеву выступать в своем ледовом шоу после дисквалификации Спортивного арбитражного суда (CAS).

«На данный момент мы с Камилой не общались. Должна быть консолидированная позиция. Никто не понимает точные правила. Но, безусловно, Камила будет востребована на различных мероприятиях. Я с удовольствием увижу ее в своих ледовых шоу», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
Илья Авербух
Камила Валиева
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