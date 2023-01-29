Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями от выступления на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями от выступления на чемпионате Санкт-Петербурга.

— Мы рады, что нам удалось технически проехать положительно и порадовать болельщиков, тренеров, родителей и самих себя. После проката чувства все-таки удовлетворительные, все-таки получилось исправиться после чемпионата России и Кубка Первого канала, поэтому мы довольны сегодняшним днем. Мы не старались каким-то образом обращать внимание на то, что хоть отрыв был и большой, это всего лишь первый день. Все решает произвольная программа, поэтому ни в коем случае нельзя было расслабляться.

— Я так понимаю, у вас сегодня была солидная группа поддержки.

— Да, это были наши друзья, семья. Они поддерживали очень громко, это заметно ощущалось.

Мишина:

— Добавлю, что помимо того, что это чемпионат нашего родного города, это еще и академия, в которой мы тренировались более 10 лет, поэтому мы всех тут знаем.

Галлямов:

— Знаем каждый уголок этого здания, каждую ямку этого льда. Лед в очень хорошем состоянии, очень приятно вернуться и почувствовать вайб юности.

Мишина:

— Мы приходили на 20 минут раньше, чтобы со всеми поздороваться.

Галлямов:

— Добавлю еще, что очень приятно, что сделали такое шоу, разрядили обстановку и придали еще больший эффект этим соревнованиям именно выход на шестиминутную разминку. Как огни включили, подумал: «Вот это вау».

Мишина:

— Ощущения чемпионата мира.

— В этом сезоне вы увидели несколько форматов турниров с участием парного катания. Что из них было более драйвовым?

Галлямов: столько форматов добавили соревновательных. Это очень интересно, чтобы пробовать что-то новое. Как придумали Кубок первого канала два года назад, это было для нас в новинку. Сейчас — чемпионат России по прыжкам. Интерес появляется как у болельщиков, так у спортсменов. В короткой программе мы исполняем тройной лутц. Для нас был интерес, проснулся азарт, чтобы попробовать что-то сложное, что мы никогда не делали. Это очень подстегивает наш спортивный характер, чтобы пробовать что-то новое и сделать, чтобы это было по-настоящему круто. Ждем, чтобы были соревнования новых форматов. Нам будет приятно принять в них участия.

— Усложнения в вашей программе сейчас возможны?

Мишина: Пока что наше первое дополнение — тройной лутц. Не вс сразу. Пока по одному элементу. Мы хотим вкатывать, не хотим, чтобы программа развалилась полностью. По мере того, как мы будем справляться с Новым сложным контентом, будет добавлять что-то новое.

Галлямов: Вчера, если вы заметили, пришлось перекроить первую часть программы. Тяжело было почти что-то кардинально поменять. Довольны этими двумя днями. У нас только радость после этих соревнований.

— На ваш взгляд, возможен ли четверной параллельный прыжок?

Мишина: Наверное, двое хороших одиночников могли бы показать такой параллельный прыжок. Но не в парном катании, а только ради шутки, наверное. Потому что парное катание отличается тем, что у нас очень много разных элементов, которые надо тренировать. На прыжки остается не так много времени. Если одиночник тренируют это два раза в день по несколько часов, то у нас это даже не час, а какие-то десятки минут.

Галлямов: Даже на шоу, когда оно заканчивается, вы видели, как одиночкики прыгают параллельные четверные. Точно не помню, наверняка Марк с Сашей прыгали четверные. Это можно увидеть на шоу.