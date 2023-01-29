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29 января, 17:16

Козловский: «Далеко не наше лучшее катание, но мы получили удовольствие»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Козловский: Спокойно прокатались, нам понравилось, что мы сегодня сделали. Далеко не наше лучшее катание, но мы получили удовольствие.

Бойкова: Хотя бы потому, что я поборола выброс. Для меня это было важно. К сожалению, на каскаде у меня произошла абсолютно нелепая ошибка, как и вчера, я въехала в дугу. Не знаю — в свою или нет. Но надо внимательнее к этому относиться, возможно, разминать в другом месте.

Козловский: Или лучше заливать лед, но это уже не к нам.

Бойкова: Мы очень рады, что полные трибуны, приятно и классно выступать в родном городе. С Димой мы вообще начинали на этом катке, то есть для нас это теплое чувство.

— Вы говорили, что папа баннеры приносил.

Бойкова: Мне кажется, мой папа сегодня вообще не пришел.

— Какие планы дальше у вас?

Козловский: Отдохнуть немножко. Марафон наконец закончится. Конечно, в Петербурге, возьмем полтора — два дня выходных и уже будем целенаправленно готовиться к финальному турниру этого сезона.

— Рады, что перенесли финал Гран-при в Питер?

Козловский: Да! Я буду засыпать и просыпаться в своей кровати, а не в отеле.

Бойкова: Диме просто удобно ездить в «Юбилейный».

— Саша, вы следили за чемпионатом Европы?

Бойкова: Скажу так, я очень рада за Настю Губанову. Я с ней опять же начинала на этом катке, мы вместе соревновались. Безумно рада за эту девочку, она правда умничка. За парным катанием не следила. Посмотрела короткую программу, и все, дальше у меня свои соревнования.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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