Американка Лью — лидер короткой программы финала юниорского «Гран-при», Усачева — вторая
20:43
Американка Алиса Лью лидирует после короткой программы в финале юниорского «Гран-при». Места со второго по пятое занимают россиянки: Дарья Усачева, Ксения Синицына, Камила Валиева и Виктория Васильева.
Турин (Италия)
Финал «Гран-при» среди юниоров
Женщины
Короткая программа
1. Алиса Лью (США) — 71,19
2. Дарья Усачева (Россия) — 70,15
3. Ксения Синицына (Россия) — 69,40
4. Камила Валиева (Россия) — 69,02
5. Виктория Васильева (Россия) — 68,07
6. Ли Хэ Ин (Корея) — 65,39
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