Американка Алиса Лью лидирует после короткой программы в финале юниорского «Гран-при». Места со второго по пятое занимают россиянки: Дарья Усачева, Ксения Синицына, Камила Валиева и Виктория Васильева.

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Женщины

Короткая программа

1. Алиса Лью (США) — 71,19

2. Дарья Усачева (Россия) — 70,15

3. Ксения Синицына (Россия) — 69,40

4. Камила Валиева (Россия) — 69,02

5. Виктория Васильева (Россия) — 68,07

6. Ли Хэ Ин (Корея) — 65,39