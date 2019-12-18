Алина Загитова: «Я продолжаю тренировки, а про перерыв в карьере больше говорить не хочу»

На пресс-конференции в преддверии шоу «Спящая красавица» олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что не будет больше говорить о перерыве в своей карьере.

— Я все сказала по поводу перерыва на Первом канале, не буду говорить об этом. Я продолжаю тренировки. Отличие спорта от шоу в том, что на шоу тренировки могут быть ночью. Но я рада, что участвую в этом шоу, это будет очень важный опыт. (Дмитрий Кузнецов)