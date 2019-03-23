Алина Загитова: "Масару готова даже лучше, чем я"

Российская фигуристка Алина Загитова отметила, что ей очень сильно помогает ее собака Масару. Напомним, 16-летняя спортсменка выиграла золото на прошедшем чемпионата мира в Японии.

– Масару сейчас в хорошей спортивной форме, – сказала Загитова в эфире Первого канала. – Готова даже лучше, чем я. Она мне помогала морально и физически. Каждое утро с ней бегаю, так что она очень сильно мне помогает. Готова ли выпустить ее на турниры? Поживём – увидим. Но у неё уже есть платье. Какого оно цвета – секрет.