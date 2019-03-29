Алина Загитова: "Чтобы разозлить себя на ЧМ, прочитала несколько комментариев, где писали, что у меня нет ни одного титула в этом сезоне"

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что раньше огорчалась, когда читала статьи о том, что она случайно выиграла Олимпиаду-2018. 16-летняя фигуристка заявила, что перед чемпионатом мира в японской Сайтаме специально посмотрела несколько негативных комментариев в свой адрес.

- Хотела ли я уйти из спорта после Олимпиады? Нет. Таких мыслей не было, - сказала Загитова в интервью ФФКР. - Я хотела продолжать – продолжать кататься и делать это еще лучше. Но я не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьезность, что мне предстоит очень много работы.

Рассуждения о том, что я случайно выиграла Олимпиаду? Я тоже не понимаю таких людей. Раньше меня это сильно огорчало, а сейчас смотрю гораздо спокойнее. Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате, даже прочитала несколько комментариев, где писали, что у Загитовой в этом сезоне нет ни одного титула, что она не сможет собраться в Японии, потому что провалила прошлый чемпионат мира. И это меня завело. Наверное, и помогло хорошо прокатать программу.

Напомним, на чемпионате мира в Сайтаме Загитова завоевала золото. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

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