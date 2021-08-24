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«Алина прилично пополнела». Фото Загитовой в синем купальнике взбудоражило фанатов

08:58
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новый пост. Девушка выложила снимки из бани в купальнике и в халате у стилизованной под старину купели.

«Выходной», — подписаны снимки.

В комментариях восхищаются красотой и привлекательностью фигуристки. Хотя один из подписчиков отметил, что «Алина прилично пополнела».

19-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

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