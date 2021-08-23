Баюл — об отказе от украинского гражданства: «Родилась русской, а умру американкой»
16:14
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл высказалась о решении отказаться от украинского гражданства. Об этом она сообщила 22 августа.
«Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала Баюл в Instagram.
Фигуристка выиграла золото Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, став первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.
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