Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл высказалась о решении отказаться от украинского гражданства. Об этом она сообщила 22 августа.

«Я всех за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала Баюл в Instagram.

Фигуристка выиграла золото Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, став первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.