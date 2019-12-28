Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала победу в короткой программе на чемпионате России. Она опережает почти на 10 баллов Анну Щербакову.

— Конечно, я мысленно предполагала, что могу получить такие баллы, но вообще я никогда не ставлю цель гнаться за оценками, — цитирует Косторную «Российская газета». — Если честно, я больше радовалась не баллам, а тому, что меня похвалила мой тренер Этери Георгиевна Тутберидзе. На данный момент этот прокат действительно лучшее из того, что я показывала. Я доказала себе, что можно кататься чисто, несмотря ни на что.