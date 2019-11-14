Алексей Ягудин: «Нашим фигуристкам лучше, чтобы финал «Гран-при» не был российским»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» отметил, что для российских фигуристок не пойдет на пользу, если финал «Гран-при» будет российским.

— Второй сюжет — про судейство. Федерация попросила ISU проверить оценки судей на «Гран-при».

— Слушайте, ну есть оценки судей, есть медали. Сейчас копаться в ребрах Щербаковой... Главное — не ребро, а какая медаль на шее и попала ли в финал. Тарасова всегда учила быть на восемьсот голов выше остальных, так и надо к этому относиться.

При этом надо понимать, что чисто российский финал глобально не нужен никому, даже нашим. Интереснее, прикольнее смотреть финал с разными нациями, нежели 4-5 россиянок плюс кто-то еще. Это и делает фигурное катание более массовым, к чему мы все стремимся. А для россиянок это будет дополнительная нервотрепка перед чемпионатом России.

— По такой логике на «Гран-при России» должны подтащить американку Белл.

— Нет, разумеется, это не значит, что надо наших засудить, чтобы остальные попали. Но сейчас в принципе фигурное катание непредсказуемо. У мужчин в Китае двое могли выходить в финал, но в итоге отвалились. Все может быть. Просто раз мы боремся за новые правила, технический прогресс, хорошо бы еще, чтобы сам спорт был многонациональным. (Дмитрий Кузнецов)

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