Алексей Урманов: «Трусова моложе Медведевой, поэтому ситуация с уходом Евгении от Тутберидзе другая»

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Урманов, тренировавший золотую медалистку Сочи-2014 Юлию Липницкую, прокомментировал «СЭ» переход двукратной чемпионки мира среди юниоров и бронзового призера ЧЕ-2020 Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— В условиях пандемии коронавируса непонятно, как это комментировать, ведь все сидят дома и тренируются онлайн, льда ни у кого нет, — заявил Урманов. — Женя на сегодняшний момент хорошо работает, и у него уже есть ребята, которые на неплохо выступают на детском уровне, поэтому будет интересно.

— У Плющенко меньше подопечных топ-уровня, чем у Тутберидзе, поэтому он сможет посвящать больше времени Трусовой?

— Да, не исключаю, что это тоже имеет значение.

— Болельщики уже забеспокоились за Трусову, ведь ранее уход от Тутберидзе не пошел на пользу результатам Евгении Медведевой.

— Каждая ситуация индивидуальна. Вы правы, что были такие прецеденты, но эта ситуация другая, потому что Трусова помоложе. Давайте следить, как будет развиваться ситуация. (Евгений Белоусов)