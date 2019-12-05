Алексей Урманов: «Перспективы у мужского катания довольно хорошие, оно постепенно возвращается на лидирующие позиции»

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов оценил ближайшие перспективы в мужском одиночном катании. Он отметил результаты Александра Самарина и Дмитрия Алиева.

— Думаю, ближайшие перспективы у нашего мужского катания довольно хорошие и оно постепенно возвращается на лидирующие позиции, — приводят «Известия» слова Урманова. — Это доказывают результаты Самарина и Алиева в нынешнем сезоне. Наши парни качественно выступали на этапах и заслужили попадания в финал. Особенно отмечу Сашу Самарина, который серьезно прогрессирует, а его достаточно сложный каскад четверной лутц — тройной тулуп исполняется им настолько точно, что ввиду высокого базового балла за этот элемент у нашего фигуриста хорошие шансы на успех. Главное, ребятам не сбавлять, и тогда все у них будет отлично.