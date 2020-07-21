«Александра и Александр». Сын Плющенко сфотографировался с Трусовой

Сын тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, в Instagram опубликовал новую фотографию. На снимке он позирует с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.

— Александра и Александр, — написано под фотографией. Страницу мальчика ведет его мать, продюсер Яна Рудковская.

В начале мая Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.