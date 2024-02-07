Жулин — о деле Валиевой: «Очень странная история. Но я верю в то, что Камила ничего об этом не знала»

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Уже не знаю, что и думать. Все наваливается как снежный ком. Сначала говорили про триметазидин, сейчас говорят о других препаратах. Какая-то очень странная история. Я все равно сторонник того, чтобы Камилу так сильно не наказывали. Потому что мне кажется, что здесь есть какая-то нечистая ситуация. Пусть разбираются. Я верю в то, что Камила ничего об этом не знала и даже не предполагала. Но это лишь моя святая вера и предположение», — сказал Жулин «СЭ».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.