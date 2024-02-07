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7 февраля, 20:44

Жулин — о деле Валиевой: «Очень странная история. Но я верю в то, что Камила ничего об этом не знала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Уже не знаю, что и думать. Все наваливается как снежный ком. Сначала говорили про триметазидин, сейчас говорят о других препаратах. Какая-то очень странная история. Я все равно сторонник того, чтобы Камилу так сильно не наказывали. Потому что мне кажется, что здесь есть какая-то нечистая ситуация. Пусть разбираются. Я верю в то, что Камила ничего об этом не знала и даже не предполагала. Но это лишь моя святая вера и предположение», — сказал Жулин «СЭ».

Камила Валиева. CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Александр Жулин
Камила Валиева
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