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Сегодня, 14:17

Александр Жулин: «Верим, что Костомаров непременно со всем справится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице.

Сегодня, 8 февраля, у Костомарова день рождения. Ему исполнилось 46 лет.

«Мы все молимся за Рому и ждем его скорейшего выздоровления! Верим, что он непременно со всем справится! Оксаночка, терпения и сил, мы с тобой!» — написал Жулин под постом Домниной в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Затем фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
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