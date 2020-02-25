Аделину Сотникову выписали из больницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы. Об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

— Аделину выписали из больницы. Это произошло еще в пятницу, с ней все хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться, — цитирует «РИА Новости» Буянову.

23-летняя Сотникова была госпитализирована на прошлой неделе в городскую клиническую больницу имени Ворохобова. Она находилась в отделении первой нейрохирургии. Агент спортсменки Мария Шашина сообщила, что Сотникова перенесла серьезную операцию.

Сотникова попала в больницу? Как обычно — без комментариев

