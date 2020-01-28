14-летняя ученица Тутберидзе объявила о переходе в танцы из-за травмы

Российская фигуристка Алена Канышева рассказала, что завершает карьеру в одиночном катании и переходит в танцы на льду. В посте в Instagram она поблагодарила Этери Тутберидзе за работу.

14-летняя фигуристка уточнила, что причиной ухода является травма, полученная еще в ноябре 2018 года, когда она работала в школе «Снежные барсы».

Канышева — одна из учениц группы Тутберидзе, которая умела делать четверной. В мае, сразу после перехода на «Хрустальный», она сделала четверной тулуп. Всю зиму Канышева восстанавливалась, лечилась в Архангельске, но полностью оправиться от травмы не смогла. (Дмитрий Кузнецов)