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14-летняя ученица Тутберидзе объявила о переходе в танцы из-за травмы

19:16
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Канышева рассказала, что завершает карьеру в одиночном катании и переходит в танцы на льду. В посте в Instagram она поблагодарила Этери Тутберидзе за работу.

14-летняя фигуристка уточнила, что причиной ухода является травма, полученная еще в ноябре 2018 года, когда она работала в школе «Снежные барсы».

Всем привет! Хочу рассказать вам о переменах в моей жизни. Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду @teamtutberidze_ за возможность выучить 4 Т — это было моей мечтой! Так же хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании Кафискину Нелли Николаевну, Рослякова Сергея Сергеевича, команду Булычевой Оксаны Михайловны, команду Пановой Светланы Владимировны. Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду.

Публикация от Алёнка Канышева (@alenka.kameshek05)

Канышева — одна из учениц группы Тутберидзе, которая умела делать четверной. В мае, сразу после перехода на «Хрустальный», она сделала четверной тулуп. Всю зиму Канышева восстанавливалась, лечилась в Архангельске, но полностью оправиться от травмы не смогла. (Дмитрий Кузнецов)

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