Худший «Гран-при» для хозяев? Японцы провалили домашний этап серии

Спасли честь страны только мужчины-одиночники

Параллельно с завершением российской серии «Гран-при» к логическому концу подходит и мировая серия «Гран-при» от ISU. Последним этапом стал NHK Trophy в Осаке. Разумно было бы ждать на домашнем для японцев этапе прорыва, ведь Страна восходящего солнца доминировала до этого все пять этапов. Но как бы не так. Отчасти из-за травм и неудачного «посева», но сборная Японии до последнего вида оставалась без наград. Ситуацию скрасили одиночники, но что случилось с остальной командой? И кто в итоге попал в финал «Гран-при»?

Шанс века для девушек

Чемпионат мира-2023 — сборная Японии забирает три золота из четырех и претендует на лавры главной державы по фигурному катанию в мире, если, конечно, мы оставляем за скобками Россию. NHK Trophy 2023 — золото и серебро в мужском одиночном, и на этом все. Что поменялось за полгода? Собственно говоря, немного, просто в парном катании единственной надеждой для японцев были Рику Миура/Рюити Кихара. Когда в сборной только один дуэт, пусть и, безусловно, лучший в мире, — это рискованно. Так Миура с Кихарой получили травму незадолго до старта сезона и пока что на льду не появлялись. Наверняка к чемпионату мира Рику и Рюити вернутся, только вот сейчас мировое парное катание без них выглядит осиротевшим. Порадуемся, конечно, за петербуржца Никиту Володина, выигравшего золото с немкой Минервой Фабьен Хазе. Только вот общий уровень соревнований удручает.

Как и уровень женского одиночного в Осаке. Чемпионка едва набрала за 200 баллов — в Москве такой результат может гарантировать разве что топ-6. Но это лучшие прокаты уик-энда, причем выдала их мало кому известная американка Ава-Мари Зиглер. Вторая после нее также не хватающая звезд с неба представительница США Линдси Торнгрен. А третьей и вовсе стала бельгийка Нина Пинзарроне. У Нины уже вторая медаль в этой серии «Гран-при», и она добилась исторического достижения — сразу две фигуристки из Бельгии будут представлены в финале, так что не одной Луной Хендрикс единой. Прима сборной Грузии Анастасия Губанова — шестая. Ученица Евгения Рукавицына сорвала короткую программу и отыграться с 10-й позиции в произвольной не смогла. Но ее провал удивляет не так, как неудача японок Маи Михары и Вакабы Хигучи. Восьмое и девятое места соответственно — точно не этого ждала арена Towa Pharmaceutical Ractab Dome.

Ава-Мари Зиглер. Фото Global Look Press

Егадзе без Тутберидзе остался в шаге от медали

В танцах на льду откровений от японцев никто и не ждал. Мисато Комацубара/Тим Колето — запоминающийся и колоритный дуэт, однако в этом виде спорта есть четкая иерархия, и своего места в очереди они пока не дождались, да и дождутся ли, большой вопрос... Тем не менее за первое место шла напряженная борьба. Британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон из команды Монреаля выиграли с преимуществом всего в 0,63 балла над итальянцами Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Естественно, они все автоматически попадают в финал «Гран-при». А вот литовскому дуэту Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс не хватило чуть-чуть. В Осаке они четвертые и в списках на поездку в Пекин только первые запасные. У мужчин в похожей ситуации оказался швейцарец Лукас Бригчи. Он третий, а для попадания в финал ему нужна была только победа.

Правда, едва ли такая задача была бы осуществима, когда против тебя японские мастодонты Шома Уно и Юма Кагияма. Призеры прошедшей Олимпиады выдали знатный бой, победителем из которой вышел Кагияма. Теперь им вместе с Као Миурой предстоит противостоять мощному французскому десанту Адаму Сяо Хим Фа и Кевином Эймозом. Не забываем и про Илью Малинина — разумеется, он поедет в Китай. Правда, кроме него и парника Никиты Володина никого из выходцев с постсоветского пространства в финале серии, увы, не будет. Тот же грузин Ника Егадзе в отсутствии Этери Тутберидзе остался на четвертом месте, хотя наверняка Бригчи был ему под силу. Только вот Этери Георгиевна предпочла на этот раз остаться в Москве с Камилой Валиевой. Как показывает практика текущего сезона, она — единственная фигуристка, чьи прокаты заслуженный тренер России не пропускает.

Шома Уно. Фото Global Look Press

NHK Trophy

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 288,39.

2. Шома Уно (Япония) — 286,55.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 254,60.

Женщины

1. Ава-Мари Зиглер (США) — 200,50.

2. Линдси Торнгрен (США) — 198,73.

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 194,6.

Пары

1. Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 202,51.

2. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 190,31.

3. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,47.

Танцы

1. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 215,19.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 214,56.

3. Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 196,86.

Составы на финал «Гран-при»

Женщины: Каори Сакамото (Япония), Изабо Левито (США), Луна Хендрикс (Бельгия), Хана Йошида (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия).

Запасные: Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдси Торнгрен (США), Нина Петрыкина (Эстония).

Мужчины: Адам Сяо Хим Фа (Франция), Илья Малинин (США), Као Миура (Япония), Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), Кевин Аймо (Франция).

Запасные: Шун Сато (Япония), Сота Ямамото (Япония), Лукас Бричги (Швейцария).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия), Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада), Сара Конти/Никколо Мачии (Италия), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия).

Запасные: Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия), Пэн Чэн/Ван Лэй (Китай).

Танцы: Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада), Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада).

Запасные: Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия).