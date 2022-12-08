Японский фигурист Уно выиграл короткую программу в финале «Гран-при»
Японский фигурист Шома Уно занимает первое место после короткой программы в финале «Гран-при» ISU-2022/23 в Турине.
За свое выступление он получил 99,99 балла. Вторую и третью строчку тоже занимают представители Японии — Сота Ямамото (94,86 балли) и Као Миура (87,07).
Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 10 декабря.
Финал «Гран-при» ISU-2022/23
Турин, Италия
Мужчины
Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) — 99,99 балла
2. Сота Ямамото (Япония) — 94,86
3. Као Миура (Япония) — 87,07
4. Даниэль Грассль (Италия) — 80,40
5. Илья Малинин (США) — 80,10
6. Шун Сато (Япония) — 76,62
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